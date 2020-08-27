Son dakika haberi | Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel... Son dakika haberine göre Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Kaynak: AA