Son dakika haberi | Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel...
Son dakika haberine göre Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
27.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:27
Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Kaynak: AA