Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"
08.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:36
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin.
Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener