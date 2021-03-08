Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"
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Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"

08.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:36
Son dakika haberi | Erdoğan:

Son dakika haberleri: Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin.

Erdoğan: "Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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