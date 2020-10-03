Son dakika haberi | Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her...
03.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:52
Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.
Erdoğan: "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir."
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