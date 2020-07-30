Son dakika haberi: Erdoğan: "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde,...
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız."
30.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:21
Erdoğan: "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız."
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Kaynak: AA