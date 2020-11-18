Son dakika haberi | Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."
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Son dakika haberi | Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."

18.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:59
Son dakika haberi | Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor.

Erdoğan: "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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