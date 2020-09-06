Son dakika haberi: Erdoğan, Serrac ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile...
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan, Serrac ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti.
06.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:26
Erdoğan, Serrac ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtti
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Kaynak: AA