Son dakika haberi! Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
03.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:32
Son dakika haberi: Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten