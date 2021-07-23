Son dakika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...
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Son dakika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...

Son dakika haberi... Erdoğan: '(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum.

Erdoğan: " (Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Erdoğan, Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon...
Erdoğan, Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon...
Erdoğan: '(Rize'deki sel) Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır.
Erdoğan: "(Rize'deki sel) Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır.

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Son dakika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz... - Haberler
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