Son dakika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz...
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum.
Erdoğan: " (Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan