Son dakika haberi: Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız."
24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:42
Son dakika haberler... Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız."
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını artırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ