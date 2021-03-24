Son dakika haberi! Erdoğan: "Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz."
24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:43
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz.
Erdoğan: "Önümüzdeki dönem Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul