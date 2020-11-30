Son dakika haberi! Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"
30.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:06
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"
Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım