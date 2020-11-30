Son dakika haberi! Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"
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Son dakika haberi! Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"

30.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:06
Son dakika haberi! Erdoğan:

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"

Erdoğan: "Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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