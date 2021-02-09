Son dakika haberi! Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir."
09.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:36
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.
Erdoğan: "Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz; Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin