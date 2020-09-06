Son dakika haberi... Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve...
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Son dakika haberi... Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve...

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Son dakika haberi... Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve...
06.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:05

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurguladı

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Kaynak: AA

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