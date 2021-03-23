Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.