Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.
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Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

23.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:48
Son dakika haberi... Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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