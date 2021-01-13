Son dakika haberi: Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."
13.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:45
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı.
Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten