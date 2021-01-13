Son dakika haberi: Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."

13.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:45
Son dakika haberi: Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı.

Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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