Son dakika haberi! Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir."
15.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:58
Son dakika haber: Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.
Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu