Son dakika haberi! Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir."
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Son dakika haberi! Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir."

15.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:58
Son dakika haberi! Erdoğan:

Son dakika haber: Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.

Erdoğan: "Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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