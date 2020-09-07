Son dakika haberi: Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."
07.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:02
Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."
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Kaynak: AA