Son dakika haberi: Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar...
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Son dakika haberi: Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar...

Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."

Son dakika haberi: Erdoğan:
07.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:02

Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik."

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Kaynak: AA

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