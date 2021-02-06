Son dakika haberi | Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle...
06.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:44
Son dakika haber... Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk."
Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu