Son dakika haberi | Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle...
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Son dakika haberi | Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle...

06.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 19:44
Son dakika haberi | Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk."

Erdoğan: "(Kovid-19) Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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