Son dakika haberi! Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe,...
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Son dakika haberi! Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe,...

Son dakika haberi! Erdoğan: 'İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe,...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.

Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haberi! Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe,... - Haberler
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