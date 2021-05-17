Son dakika haberi! Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe,...

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.