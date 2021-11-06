Son dakika haberi... Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak (2)

BATMAN (DHA) - BATMAN'I YATIRIMLARDAN MAHRUM BIRAKMAK İÇİN KİRLİ KAMPANYALAR YÜRÜTÜLDÜ'

Batman'da toplu açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Dünya çapında önemli bir proje olan Ilısı Barajı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini aşarak Batman'ı bu hizmete kavuşturduk" dedi.

Arif ARSLAN/Nurettin FİDANCAN