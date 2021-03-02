Son dakika haberi | Erdoğan: "İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz."
02.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:47
Son dakika gündem haberi... Erdoğan: "İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz.
Erdoğan: "İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz