Son dakika haberi... Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır."

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır.