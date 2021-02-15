Son dakika haberi... Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır."
15.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:12
Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır.
Erdoğan: "Her geçen yıl daha da gelişen Türk Ordusu'nun önünde durabilecek ne bir terör örgütü ne de piyon güç vardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan