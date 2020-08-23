Son dakika haberi... Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.
23.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir."
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Kaynak: AA