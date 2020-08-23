Son dakika haberi... Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir." Kaynak: AA