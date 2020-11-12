Son dakika haberi... Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi
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Son dakika haberi... Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi

12.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:54
Son dakika haberi... Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi

Son dakika haberlerine göre Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi.

Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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