Son dakika haberi... Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi
12.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:54
Son dakika haberlerine göre Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi.
Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan