Son dakika haberi! Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun