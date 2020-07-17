Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
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Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika güncel haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

Son dakika haberi... Erdoğan'dan, Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
17.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:00

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.

Haber:  ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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