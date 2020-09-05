Son dakika haberi... Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
05.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Yılmaz, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Kaynak: AA