Son dakika haberi... Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Son dakika haberi... Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
05.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Yılmaz, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Mauricio Lemos Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:23:51. #1.14#
title