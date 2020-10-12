Son dakika haberi: Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü mesajı
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Son dakika haberi: Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü mesajı

12.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:41
Son dakika haberi: Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü mesajı

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 97'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Vatanımızın kurtuluş mücadelesinin karargahı, ülkemizin istiklali ve istikbali için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim birimlerine ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir. Geçmişte küçük bir yerleşim yeri olan Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdırmıştır. Bu onurlu ve anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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