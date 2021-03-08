Son dakika haberi: Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."

08.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır.

Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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