Son dakika haberi: Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."
08.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
Son dakika haberi: Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır.
Erdoğan: "(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu