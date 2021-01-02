Son dakika haberi! Erdoğan: "Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar...

Son dakika habere göre Erdoğan: "Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak bölünmüş yoldan demir yoluna ve hava yoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik.