Son dakika haberi! Erdoğan: "Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız...
15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:20
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir.
Erdoğan: "Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen