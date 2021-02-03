Son dakika haberi: Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler) Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?"
03.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler) Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?
Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler) Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten