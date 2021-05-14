Son dakika haberi... Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır."
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Son dakika haberi... Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır."

Son dakika haberi... Erdoğan: 'BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır.'
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır.

Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Erdoğan: "BM Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'da alınan kararla uygun şekilde, süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır." - Haberler
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