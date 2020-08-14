Son dakika haberi! Erdoğan: "Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız"
14.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:59
Erdoğan: "Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız"
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Kaynak: AA