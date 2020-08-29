Son dakika haberi... Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji... Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız."

Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız." Kaynak: AA