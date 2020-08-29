Son dakika haberi... Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız."
29.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:07
Erdoğan: "Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız."
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Kaynak: AA