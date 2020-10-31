Son dakika haberi: Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."

31.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:48
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika haberleri: Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."

Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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