Son dakika haberi: Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
31.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:48
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan