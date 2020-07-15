Son dakika haberi! Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15...
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir"
15.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:41
Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir"
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Kaynak: AA