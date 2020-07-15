Son dakika haberi! Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15...
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Son dakika haberi! Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15...

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir"

Son dakika haberi! Erdoğan:
15.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:41

Erdoğan: "Bir asır önce topraklarının 4'te 3'ünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz, 15 Temmuz'da aynı felakete izin vermeyeceğini ilan etmiştir"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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