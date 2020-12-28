Son dakika haberi: Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."
28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:07
Son dakika haberi: Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.
Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun