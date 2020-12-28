Son dakika haberi: Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."

28.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:07
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:10:20. #1.14#
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