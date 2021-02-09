Son dakika haberi | Erdoğan: "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır."
09.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:33
Son dakika haberler: Erdoğan: "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır.
Erdoğan: "Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü