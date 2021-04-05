Son dakika haberi: Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin bildirisi) Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır.

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin bildirisi) Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır.