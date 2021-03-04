Son dakika haberi! Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de acil şifa dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a giderken Bitlis'in Tatvan ilçesine kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerler için Twitter hesabından açıklamada bulundu. 11 vatan evladının şehit düştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı