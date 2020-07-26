Son dakika haberi: Erdoğan: "Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini...
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik."
26.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:30
Erdoğan: "Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik."
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Kaynak: AA