Son dakika haberi: Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız."
21.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:35
Son dakika haberler... Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız."
Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı