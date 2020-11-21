Son dakika haberi: Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız."
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Son dakika haberi: Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız."

21.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:35
Son dakika haberi: Erdoğan:

Son dakika haberler... Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız."

Erdoğan: "Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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