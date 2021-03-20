Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
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Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı

20.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:30
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii'ni ziyaret etti. Erdoğan, Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşamüzeri Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Taksim'e geldi. Erdoğan ilk olarak AKM'yi ziyaret etti. Buradan yürüyerek Taksim Camii'ne geçti. Erdoğan yürüdüğü sırada Taksim Meydanı'nda bir esnaftan kestane ve mısır alarak kendisini takip eden gazeteciler ile vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan gazetecilere kestane ikram ederken, "O kadar kahrımızı çekiyorsunuz" dedi. Gazeteciler ise ikram için kendisine teşekkür etti. Erdoğan, elini öpmek isteyen kestaneciye, "Ben elimi öptürmüyorum, annenin, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp" dedi. Erdoğan buradan yine yürüyerek Taksim Camii'ne geçti. Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Ardından Taksim Camii'ne geçerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da eşlik etti.

- İstanbul
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı
Erdoğan, AKM ve Taksim Camii'ni inceledi; meydanda kestane aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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