Son dakika haberi... Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu: (1) Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda katılımcılara hitap etti.

AK Parti'ye yeni katılanlara "hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı, 100 bin yeni üyemizin tamamının katılımıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla iktifa etmek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aslında hedeflerinin bu programı İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde yapmak olduğunu ancak salgının bunu engellediğini söyledi.

Salgının engellemesinin yürüyüşlerini durdurmayacağını aktaran Erdoğan, "İşte şu anda bu meydanda hamdolsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafelerin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyor, Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diye dua ediyorum." şeklinde konuştu.

"AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir"

Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarında görev alanlara gayretleri, emekleri, sadakatleri için şükranlarını ileten Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatının partiye kazandırdığı 100 binin üzerindeki yeni üyeye "Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz" dedi.

Yeni üyelerin partiye kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Üye Sayımız Artıyor, Ailemiz Büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz. Salgınla mücadele kuralları bizi üye çalışmalarında yeni yöntemler geliştirmeye yöneltti. Her şeyin dijitalleştiği bir devirde siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden 11 binin ön başvurularını 'akuyelikistanbul.org' internet sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek, üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üye seferberliğinin parti teşkilatlarımıza farklı bir dinamizm, yepyeni bir heyecan kazandırdığını görüyoruz. Salgın sebebiyle yüz yüze iletişimin zorlaştığı, dünyanın birçok ülkesinde hayatın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul Teşkilatımızın bu kampanyası çok da değerlidir, anlamlıdır. Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Hamdolsun bugün AK Parti 10,5 milyonu aşkın üyesiyle bırakın Türkiye'yi, dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir."

(Sürecek)

Kaynak: AA