Son dakika haberi: Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kaynak: AA