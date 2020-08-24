Son dakika haberi: Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
24.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Kaynak: AA