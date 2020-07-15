Son dakika haberi... Erdoğan: "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.
15.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:00
Erdoğan: "15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır."
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Kaynak: AA