Son dakika haberi: Erdek'te korkutan yangınlar
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Son dakika haberi: Erdek'te korkutan yangınlar

21.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:11
Son dakika haberi: Erdek'te korkutan yangınlar

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal İlhan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ve merkez ilçede bir evde çıkan baca yangını korkuttu.

Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal İlhan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın ve merkez ilçede bir evde çıkan baca yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal İlhan Mahallesi'nde Cumartesi gecesi saat 21.00 sularında İbrahim S isimli şahsa ait evde başlayan yangın, mahalle sakinlerinin olayı 112 Acil servise haber vermelerinin ardından yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede mahalleye ulaşıp, müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ev sahibi İbrahim S.'in balık avı için denize açıldığı, evde arkadaşı Hamza B.'ın kaldığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında yaptıkları incelemede, evde çıkan yangının antrede bulunan elektrik saatinden çıktığını belirledi. Şans eseri yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdek'te baca yangını korkuya neden oldu

Erdek İlçesi'nde bir evde çıkan baca yangınını itfaiye kısa sürede söndürdü.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan baca yangını korkuya neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesi ile rahat nefes alan ev sakinleri itfaiye ekibine teşekkür etti. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Erdek'te korkutan yangınlar
Son dakika haberi: Erdek'te korkutan yangınlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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