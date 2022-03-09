Son dakika haberi! Erdek'te kapı demirine sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek İlçesinde bir site kapısı demir parmaklıklarına sıkışan Köpeği itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre Erdek sahil Mahallesi Şehit Mehmet sk. Ali Dinçer sitesinde bir köpeğin havlamasını duyan site sakinleri, köpeğin demir parmaklıklar sıkıştığını gördüler. Vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kısa bir sürede kurtardığı köpek özgürlüğüne kavuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa