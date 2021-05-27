Son dakika haberi | Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
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Son dakika haberi | Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi | Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Erdek-Bandırma kara yolunun Tatlısu çatrağı yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Erdek-Bandırma kara yolunun Tatlısu çatrağı yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ekincan Avcı idaresindeki 34 NPB 97 plakalı özel otomobil ile 64 AAD 274 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 64 AAD 274 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole uçtu, her iki araç sürücüsü ile bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları araçlardan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldıktan sonra kara yolu yeniden trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi | Erdek-Bandırma yolunda kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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